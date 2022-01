Werwölfe interessieren niemanden!

Obwohl sich Lord an die Anweisungen von MTV Films (gehört zu Paramount Pictures) hielt, wurde sein Drehbuch schlussendlich dann doch nicht umgesetzt – vor allem deshalb, weil es einen Wechsel in der ChefInnen-Etage bei Paramount gab und die neuen Chefitäten überzeugt davon waren, dass das Publikum an einem Film mit Werwölfen nicht interessiert sei. Die waren nämlich anscheinend von Beginn an in "Twilight" eingeplant. Das Projekt ging an Summit Entertainment – und der Rest ist blutig-romantische Kinogeschichte...

