"Made in China": Eine etwas andere Culture-Clash-Komödie

Francois( Frédéric Chau) lebt zusammen mit seiner Frau Sophie(Julie de Bona) in Paris und schlägt sich als Fotograf durch. Eigentlich ist er ein ganz gewöhnlicher Bürger in einer Großstadt, doch da gibt es noch eine Sache, die alles was er tut oder sagt in den Schatten stellt – er hat chinesische Wurzeln. Seit 10 Jahren hat er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, doch als seine Frau Schwanger wird, drängt sie ihn dazu wieder Kontakt mit seinem Vater aufzunehmen. Auf der Reise seiner Vergangenheit wird er von seinem humorvollen Freund Bruno(Medi Sadoun) begleitet, der sich auch gleich in die Cousine von Francois verguckt.

Östlicher Touch