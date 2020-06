"Marcella (Staffel 3)": Undercover und psychisch labil in Belfast

Reiche Verbrecher

18 Monate nach den Ereignissen aus Staffel 2 setzt nun die Handlung wieder ein. Marcella wurde auf ihren Undercover-Einsatz vorbereitet und lässt sich unter dem Namen Keira mit entsprechend verändertem Aussehen in eine höchst verdächtige Belfaster Familie einschleusen. Das heißt aber nicht, dass sich Marcella in zwielichtigen Vierteln der örtlichen Unterwelt herumtreiben muss. Die Verdächtigen führen ein Leben in Luxus, residieren in einer noblen Villa und gelten zumindest nach außen hin als ehrbare Leute. In Wahrheit verdienen sie Geld durch Menschenhandel, Drogengeschäfte, Waffenschieberei, sowie andere Verbrechen. Marcella ist buchstäblich in der Höhle des Löwen gelandet – immerhin steht die große steinerne Statue eines solchen Tieres vor dem Anwesen im Garten.