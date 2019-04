10 großartige Krimi-Serien auf Netflix, die noch nicht jeder kennt

The Fall – Tod in Belfast (3 Staffeln)

Die BBC-Serie "The Fall" hat zwar in Großbritannien für einigen Wirbel und fantastische Einschaltquoten gesorgt, aber in deutscher Sprache ging das Crime-Drama beim ZDF eher unter. Gillian Anderson, bekannt aus " Akte X", jagt als Londoner Ermittlerin Stella Gibson einen Serienmörder in Belfast, der es auf attraktive junge Frauen abgesehen hat.

Von Anfang an ist klar, wer der Serienmörder ist: Dem psychopathischen Familienvater Paul Spector ( Jamie Dornan) wird genauso viel Zeit eingeräumt wie der Ermittlerin. Die Serie wurde daher oft als frauenfeindlich und (sexuelle) Gewalt (ästhetisch) verherrlichend kritisiert, obwohl gerade Anderson mit Gibson wieder eine durchaus feministische Rolle übernommen hat: Die Ermittlerin zeigt sich von der sexistischen Männerwelt auf dem Polizeirevier in Belfast gänzlich unbeeindruckt. Doch auf der anderen Seite liefert die Serie eine Charakterstudie des fast schon sympathisch wirkenden Serienmörders. Die teilweise berechtigte Kritik ändert jedoch nichts daran, dass es sich bei "The Fall" um ein sehenswertes Crime-Drama für Genre-Fans handelt.