"Marie Curie – Elemente des Lebens": Eine streitbare Frau entdeckt die Radioaktivität

Rückblenden und Vorblicke

Dabei scheint die Regisseurin zunächst eine eher konventionelle Erzählweise zu bevorzugen, denn als die sterbende Curie 1934 ins Krankenhaus eingeliefert wird, beginnen vor ihrem geistigen Auge Erinnerungsbilder aufzublitzen – wodurch der Einstieg für lange Rückblenden gegeben wäre. Diese wenig überraschende Struktur wird jedoch durch ein paar ungewöhnliche Einfälle gesprengt. Tatsächlich umfasst die Handlung eine Spanne von rund 40 Jahren in Maries Leben und greift aus bestimmten Gründen noch viel weiter in die Zukunft, denn die Auswirkungen der Radioaktivität werden durch historische Schlüsselmomente anschaulich gemacht. Während zum Beispiel Pierre Curie 1903 seine Nobelpreisrede hält, bekommen wir in Gegenschnitten den ersten Atombombenabwurf eingeblendet; später wird ein Atombombentest vor Publikum in Nevada gezeigt; ebenso wie der Einsatz eines Feuerwehrteams im brennenden Reaktor von Chernobyl. Obwohl man zunächst durch diese scheinbar unmotivierten Gegenüberstellungen etwas irritiert sein könnte, merkt man gerade solchen Szenen die Herkunft von einer Graphic Novel an – sie sind extrem visuell gedacht und lassen sich effektvoll in einen Film integrieren. Im Moment von Curies Sterben verquicken sich dann sogar die Zeitebenen und die Frau betritt nacheinander Krankenzimmer, in denen die Opfer von Hiroshima und Chernobyl liegen.