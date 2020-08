"Max und die Wilde 7" – Wenn Jung und Alt gemeinsame Sache machen

Generationskonflikte? Kein Bedarf!

Detektivgeschichten gehören bekanntlich zum Standard-Repertoire von Jugendliteratur. Neu ist hier allerdings der rebellische Mix eines Unter-10- und dreier Über-70-Helden. Seniorenfiguren werden in Kinderbüchern und -filmen oftmals zu nervigen Tattergreisen degradiert, die die ungestüme Jugend weder verstehen können noch wollen. Oder im besten Falle sind sie die weisen Ratgeber, die hier und da Anekdoten ihrer Lebenserfahrungen einwerfen (und dabei für Augenverdrehen sorgen). Selten bis nie werden sie jedoch zu aktiven Schlüsselfiguren der Handlung.

Auch Max ist anfänglich vor den Ressentiments der "Mumien" in seiner neuen Wohnresidenz nicht gefeit. Umso erfrischender entwickelt sich dann die freundschaftliche Beziehung mit der wilden 7, die sich um Klischees rund um ältere Menschen schlicht und einfach nicht schert. Mit Uschi Glas, Günther Maria Halmer und Thomas Thieme wurden noch dazu drei wahre Könner ihres Fachs für die Rollen gefunden – und dass sie dabei einen Heidenspaß haben, merkt man ihnen deutlich an, besonders der famosen Uschi Glas, die sich in Sachen Selbstironie in diesem Film übertrifft.

Die Generationsunterschiede sind zwar auch hier spürbar, jedoch entstehen daraus keine Konflikte, im Gegenteil: Max lernt von seinen neuen Freunden, und sie von ihm. Es ist ein Geben und Nehmen, das eine heitere Dynamik entwickelt, ohne dabei in platte Moralbotschaften oder Belehrungen zu driften.