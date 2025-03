"Mickey 17"-Filmkritik: Pattinson-Klone und piepsende Aliens

© 2024 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Ein Weltall-Expendable

Sechs Jahre nach "Parasite" lässt Oscarpreisträger Bong Joon Ho nun endlich einen neuen Spielfilm folgen, für den er Edward Ashtons SciFi-Roman "Mickey7" als Vorlage wählte. Der titelgebende Mickey hat sich einen der härtesten Jobs ausgesucht, den man sich in der Zukunft vorstellen kann. Die korrekte Berufsbezeichnung lautet eigentlich Expendable, obwohl weder Sylvester Stallone noch einer seiner Action-Freunde etwas damit zu tun haben.

Stattdessen reisen diese futuristischen Expendables an Bord eines Raumschiffs und müssen in den Weiten des Weltalls einer Gruppe von Kolonisten den Weg bahnen, indem sie gefährliche Erkundungsmissionen durchführen. Die Überlebenschancen sind in dieser Branche gering, doch zum Glück wurde die Klon-Technologie so weit perfektioniert, dass ein sogenannter Bioprinter jederzeit neue Mickeys auswerfen kann, wobei die Erinnerungen der Vorgänger bewahrt bleiben.