"Midsommar" - Tödliche Folklore in Schweden

Für seinen zweiten Langfilm hat sich der gebürtige New Yorker Ari Aster unverkennbar durch den klassischen britischen Gruselstreifen „The Wicker Man“ von 1973 inspirieren lassen. Ein Polizist stellt dort auf einer abgelegenen schottischen Insel Nachforschungen über ein vermisstes Mädchen an und wird immer stärker in einen heidnischen Fruchtbarkeitskult hineingezogen, dem er schließlich auch zum Opfer fällt. Für Christopher Lee als Inselherrscher Lord Summerisle war das erklärtermaßen seine Lieblingsrolle. Der Film - eine Art Horror-Musical - erlangte bald Kultcharakter, doch leider wagte sich 2006 der Amerikaner Neil LaBute an ein Remake mit Nicholas Cage heran, das fürchterlich gescheitert ist.

Bizarre Rituale