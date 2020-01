"Milchkrieg in Dalsmynni": Kampf gegen die Genossenschaftsmafia

„ Milchkrieg in Dalsmynni“ ist der dritte Spielfilm von Grímur Hákonarson, dessen letztes Werk „Sture Böcke“ für internationale Furore sorgte. Die hochstilisierte Geschichte über zwei zerstrittene Brüder, die sich durch einen Schicksalsschlag wieder zusammenraufen müssen, rückte den Inselstaat in den Fokus der Filmwelt. Letztes Jahr lieferte Hákonarsons Kollege Hafstein Sigurdson mit „Under the Tree“ einen weiteren Beweis dafür, dass Aufbruchsstimmung in der isländischen Filmwelt herrscht. Beeinflusst von ihren skandinavischen Vorbildern mauserte sich das Land in den letzten Jahren zum Garant für lakonische Komödien.

Melancholisch