„Under the Tree“: Der Baum muss weg!

Die isländische Tragikomödie spielt stets mit den Erwartungen des Zusehers. Von der ersten Szene an stellt man sich die Frage, ob man hier überhaupt lachen darf, diese Ambivalenz ist einer der großen Stärken von „Under the Tree“. Die durch den Baum verursachte schattige Atmosphäre weckt Erinnerungen an den Film-Noir und Hitchcock-Filme – und das weiß der Regisseur, weshalb die Spannungsbögen bis auf die Spitze und darüber hinaus getrieben werden, bis sich der Schrecken in schallendes Gelächter überträgt. Das nüchterne Schauspiel der Darsteller kontrakariert die absurden Konflikte und wirkt wie ein Kommentar auf das europäische Arthauskino, in dem stets mit ernster Miene große Probleme behandelt werden.

