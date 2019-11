"Monos": Kriegsspiele über den Wolken

„Monos“ ist der zweite Langspielfilm vom kolumbianischen Regisseur Alejandro Landes und erinnert in seiner Radikalität an Francis Ford Coppolas„Apocalypse Now“. Rohe Gewalt wird hier zwar nüchtern und realistisch porträtiert, aber das Drama kippt immer wieder ins Surrealistische und schafft es so, im kolumbianischen Dschungel einzigartige Atmosphären zu kreieren. Die Kameraarbeit von Jasper Wolf ist wortwörtlich atemberaubend, denn die Drehorte befanden sich teilweise auf über 4300 Metern Höhe. Die Spiele der Kinder über den Wolken bekommen durch die einzigartige Lichtstimmung etwas magisches, das in der Schwebe zwischen ländlicher Tristesse und jugendlichem Freigeist liegt. Um in den vollen Genuss dieses bildgewaltigen Epos zu kommen, sollte man hier definitv ins Kino gehen anstatt auf die online Veröffentlichung zu warten.

