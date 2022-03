"Morbius"-Kritik: Selbst-Interview zu einem Marvel-Vampir

Abweichungen von den Comics

Kannst du uns, ohne zu spoilern, etwas über die Story verraten?

Wer Morbius' Entstehungsgeschichte kennt, wird sehr erstaunt sein, wie sehr der Film von den Comics abweicht, denn dort ist eine wichtige Figur bereits sehr früh gestorben. Hier läuft das alles ganz anders ab. Es ist auch überraschend, dass er sich zwischenzeitlich immer wieder in seine frühere Gestalt zurückverwandeln kann. So kennt man das aus den Comics ebenfalls nicht.

Vielleicht wollte Jared Leto einfach sein echtes Gesicht öfter herzeigen. Wie ist er denn in dieser Rolle überhaupt?

Absolut glaubwürdig und gut. Man muss aber dazusagen: Leto hat im Lauf seiner Karriere schon etliche herausforderndere Rollen gespielt und größere Verwandlungskünste an den Tag gelegt, die nicht aus dem Computer stammten. Als allseits benachteiligter Gucci-Spross hat er bei mir zum Beispiel erst vor wenigen Monaten einen wesentlich stärkeren Eindruck hinterlassen.

Wie passt sich der Film denn ins Spider-Verse ein? Bei "Venom" hat sich ja am Schluss des zweiten Teils auch etwas in dieser Richtung angedeutet.

Danke für das Stichwort: Venom ist ein guter Vergleich, denn genauso geht man auch diesmal vor. Niemand sollte damit rechnen, dass sich hier Spidey einmal durchs Bild schwingt. Solche Stunts muss man schon Morbius selbst überlassen. Aber in zwei Abspann-Szenen wird dann gänzlich unmotiviert ein Spider-Man-Schurke eingeführt, den wir schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen haben. Das wirkt etwas an den Haaren herbeigezogen und ich frage mich, wohin sich das dann in einer Fortsetzung entwickeln soll.

Also wenn ich das so höre, könnte ich mir vorstellen, dass in einem nächsten Film dann womöglich Venom, Morbius, der von dir genannte Schurke und Spider-Man aufeinandertreffen. Gibt es auch witzige Momente?

Ein lustiges Easter-Egg wurde zumindest eingebaut, denn das Schiff, auf dem die Verwandlung in den lebendigen Vampir vor sich geht, trägt den Namen MURNAU, was ja als deutliche Anspielung auf den "Nosferatu"-Regisseur zu erkennen ist. Sehr viel zum Lachen bekommen wir aber bei diesem dunklen Antihelden nicht geboten.