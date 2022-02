"Morbius": Hat Spider-Man einen Cameo-Auftritt?

Morbius ist genauso wie Venom im Spiderverse angesiedelt und bekannt aus "Spider-Man"-Comics. Bereits die Post-Credit-Szene in "Spider-Man: No Way Home" (2021) vereinte die eigentlich getrennten Dimensionen mit einem Auftritt von Tom Hardy als Venom – und der "Morbius"-Trailer legt jetzt die Theorie nahe, dass dieser Film ebenfalls in derselben Welt wie ein bereits bekannter Spider-Man spielt: In der Welt von Andrew Garfields Spidey.