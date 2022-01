Ehrgeiz, Intrigen, Betrug, Geheimnisse, Gewalt, tödliche Gefahr, undurchsichtige Frauen, die ihre eigenen Ziele verfolgen und allen in den Rücken fallen – willkommen in der Welt des Film Noir!

Zu seinen ersten Langfilm nach "The Shape of Water" hat sich Guillermo del Toro durch einen klassischen Krimi aus dem Jahr 1946 anregen lassen und für das Projekt gleich acht Oscar-nominierte DarstellerInnen vor die Kamera geholt.

William Lindsay Greshams Roman "Nightmare Alley" wurde bereits 1947 mit Tyrone Power und Joan Blondel in den Hauptrollen verfilmt und trug damals auf Deutsch den wesentlich weniger eindrucksvollen Titel "Der Scharlatan". Del Toro orientiert sich in seiner aktuellen Version aber gar nicht so sehr am früheren Film, sondern bleibt viel näher an der Buchvorlage.