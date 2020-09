"On the Rocks" im Kino: Bill Murray als gescheiterte Vaterfigur

Ikone

Zu Beginn weiß man noch nicht so ganz, in welche Richtung „On the Rocks“ gehen könnte. Die Handlung verläuft in den ersten 20 Minuten eher schleppend, aber sobald Bill Murray die getönten Scheiben seines Wagens herunterlässt und uns strahlend aus dem Rücksitz zuzwinkert, verfliegen jegliche Bedenken. Diesmal ist die Filmikone in der Rolle eines in die Jahre gekommenen Lebemanns zu sehen, der es noch immer nicht satt hat, jungen Frauen hinterher zu jagen und seine Tochter zu bevormunden. „On the Rocks“ ist seine dritte Zusammenarbeit mit Regisseurin Sofia Coppola, die 2003 mit „Lost in Translation“ ihren Durchbruch feierte.