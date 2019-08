"Paranza–Der Clan der Kinder": Generationswechsel bei der Mafia

Statt alteingesessenen Ganoven in Maßanzügen stehen inzwischen 15 jährige Scooterfahrer an den Straßenecken Neapels und versetzen ganze Bezirke in Angst und Schrecken. Diesen Generationswechsel in der organisierten Kriminalität packt Regisseur Claudio Giovannesi in schonungslose Bilder, die sich in den Kopf des Zusehers brennen. Neben der emotionalen Achterbahnfahrt beweist Giovannesi sein erzählerisches können in perfekt durchchoreografierten Plansequenzen, die einen in den Bann der Geschichte ziehen.

Silberner Bär