"Phantastische Tierwesen 3": Darum zaubert Mikkelsen besser als Depp

Neue Tierwesen

Ich vermute mal, zu dieser Rollen-Wahl hat wohl sein internationaler Erfolg als "Toni Erdmann" beigetragen. Auf der menschlichen Ebene wird uns also zweifellos einiges geboten. Dürfen wir uns auch auf bisher unbekannte magische Tierwesen freuen?

Aber sicher: Gleich zu Beginn werden wir zu Zeugen einer außergewöhnlichen Geburt – und dieses spezielle junge Tier steht auch im Mittelpunkt des dritten Teils, denn durch seine unschuldigen Fähigkeiten könnte Grindelwald an die Macht gelangen. Doch nicht alle Wesen sind so harmlos und freundlich: In einer späteren Szene sieht sich Scamander in einem unterirdischen Gefängnis einer Überzahl von tödlichen Stachelwesen gegenüber und kann diese magische Skorpion-Art nur durch einen äußerst komischen Seitwärts-Tanz beschwichtigen.

Klingt nach einer gelungenen Mischung aus Spannung und Spaß.

Da kann ich nicht widersprechen: Dieser dritte Film ist für mich wieder absolut zauberhaft, während ich den vorherigen eher als enttäuschend und viel zu verworren empfunden habe. "Dumbledores Geheimnisse" führt die Handlung konsequent, aber kurzweilig zu einem entscheidenden Wendepunkt.

Magst du uns nicht vielleicht doch noch eines dieser Geheimnisse verraten?

Meinetwegen: Dumbledore hat einen Bruder, der einem ganz anderen Beruf nachgeht. Aber für Harry-Potter-LeserInnen ist das sowieso keine Überraschung mehr.

Wenn ich mir das so anhöre, funktioniert der alte Zauber also wieder bestens. An deiner Stelle würde ich 4 ½ von 5 Skorpionentanz-Schritten vergeben.

Du nimmst mir die Worte aus dem Mund und ich bedanke mich bei mir für dieses Selbst-Gespräch.

