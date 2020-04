"Plagi Breslau – Die Seuchen Breslaus": Grausame Morde nach bewährt alter Methode

Punkige Ermittlerin als polnische Salander

Fehlanzeige somit. Dieser Film beschreibt keineswegs den Ausbruch einer Pandemie in Breslau (polnisch Wroclaw), sondern erweist sich als grausiger Ableger des beliebten Serienkiller-Genres ganz in der Tradition von Finchers „Sieben“. Sobald die ermittelnde Beamtin von der Mordkommission mit ihrem eigenwilligen Haarschnitt und einer rotzigen Punk-Attitüde den Leichenfundort betritt, kommt hingegen auch gleich eine Lisbeth Salander-Stimmung auf, womit bewiesen wäre, dass nicht nur schwedische Krimiautoren über eigenwillige Heldinnen verfügen. Diese Helena (Malgorzata Kozchowska) wirkt immer so, als würde sie gleich einschlafen (vielleicht, weil sie unter schweren Medikamenten steht?) und wenn sie mal daheim die Tauben auf dem Fensterbrett füttert, kann sie durchaus in krampfhaftes Schluchzen ausbrechen. Sie leidet also offensichtlich unter großer psychischer Belastung. Und das Morden geht weiter, denn am nächsten Tag gibt es pünktlich zur selben Zeit ein neues grässlich zugerichtetes Opfer.