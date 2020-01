"Queen & Slim": Wenn beim Tinder-Date echt alles schief läuft

Grammy-Gewinnerin Matsoukas, bekannt für ihre Musikvideos für Popstars wie Beyoncé, Rihanna und Solange, unterstreicht die schöne Liebesgeschichte durch ihre ikonische Bildsprache. Darüber hinaus sind die beiden Hauptdarsteller (wie die gesamte Besetzung) ein Glückgriff: Daniel Kaluuya ("Get Out") überzeugt als einfach gestrickter Slim ebenso wie die bisher vor allem aus TV-Serien ("The Last Ship", "Nightflyers", "Jett") bekannte Jodie Turner-Smith, die mit ihrer Rolle die Geschichte vorantreibt.

Last, but not least: Der soulig-chillige Soundtrack, gespickt mit Songs trendiger schwarzer Künstler und veröffentlicht beim legendären Musiklabel Motown Records, macht aus dem ruhigen, unaufgeregten und stimmigen Road-Movie auch ein musikalisches Kino-Erlebnis.

Darüber hinaus ist "Queen & Slim" auch ein filmisches Manifest, weniger für irgendwelche politischen Statements, sondern für ein leidenschaftliches Leben im Moment ohne Angst vor der Zukunft.