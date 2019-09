"Ready or Not": Bräutliches Versteckspiel als traditionelle Menschenjagd

Hide & Seek als Find & Kill

Die piekfeinen und steinreichen Le Domas haben ihr Vermögen durch die Erfindung von Karten- und Brettspielen gemacht. Daher erscheint es der jungen Grace ( Samara Weaving), die soeben in die Familie eingeheiratet hat, höchstens etwas exzentrisch, aber nicht besorgniserregend, dass sie einem alten Brauch zufolge in ihrer Hochzeitsnacht Punkt Mitternacht zu einer speziellen Spielerunde eingeladen wird. Nachdem sie eine Karte gezogen hat, auf der „Hide and Seek“ steht, macht der junge Ehemann (Mark O'Brien) ein betretenes Gesicht, doch in den Augen der anderen Familienmitglieder (darunter Andie MacDowell) blitzt es eher mordlüstern auf. Grace muss sich bis zum Morgengrauen irgendwo im Haus verstecken und darf sich nicht finden lassen – was ansonsten mit ihr geschehen würde, weiß sie vorerst noch nicht, aber uns als Zuschauern ist es bereits klar: hier geht es um Leben und Tod. Warum sich die Familie schon seit etlichen Generationen so unglaublich seltsam und unerbittlich brutal verhält, wird ebenfalls bald angedeutet. Ob wir die Erklärung als reinen Aberglauben und kollektive Psychose bewerten sollen oder ob doch etwas Wahres dahintersteckt, lässt sich aber erst am Ende entscheiden.