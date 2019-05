"Rocketman": Das Elton-John-Musical & Biopic zündet nicht

Taron Egerton stürmt am Anfang von " Rocketman" in einem knallbunten Teufelskostüm in eine Therapiegruppe: "Mein Name ist Elton Hercules John, …", sagt er und lässt dann keinen in der Runde mehr zu Wort kommen. Alkoholiker, Kokain, Sex, Bulimie, Shoppingsucht. Das volle Programm. Wie es sich für einen anständigen Rockstar gehört. In diese Runde kehren wir immer wieder zurück, wenn uns Sir Elton John sein Leben erzählt. Am Schluss sitzt Egerton nicht mehr als Elton John im knallbunten Kostüm in der Runde, sondern als Reginald Kenneth Dwight im Morgenmantel.