Altvertraute Figuren und unvermeidlicher Twist

Der Überraschungs-Twist am Ende darf dann natürlich auch nicht fehlen (und könnte etwas überkonstruiert erscheinen). Außerdem ist der Film vielleicht allzu krampfhaft bemüht, Figuren, die man aus späteren Folgen kennt, bereits jetzt einzuführen.

Am wenigsten stört es noch, dass die aus "Saw 2-3" vertraute Helferin Amanda (Shawnee Smith) ebenfalls mit von der blutigen Partie ist. Aber die Post-Credit-Szene wird dann zum reinsten Puzzlespiel, führt uns an einen ikonischen Ort und zeigt einen weiteren Jigsaw-Unterstützer, den man zu diesem frühen Zeitpunkt bestimmt nicht erwartet hätte.

Abgesehen von diesen kleinen Kritikpunkten hat "Saw X" somit alles, was einen guten Horror-Thriller ausmacht und bringt frisches Blut in dieses Franchise. Doch wie man nun einen möglichen Teil XI aufziehen würde, bleibt die große Frage, da weitere Geschichten aus Jigsaws Vergangenheit inzwischen kaum noch möglich sein dürften.

4 von 5 Heizschlangen in Gesichtsnähe

