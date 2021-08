"Shang-Chi" im Kino: Marvel made in Asia mit tollen Martial Arts

Augenweide aus Fernost

Was uns Marvel hier präsentiert, ist somit tatsächlich eine üppige, farbenprächtige, wild wuchernde fernöstliche Augenweide, an der man sich nicht sattsehen kann. Man fragt sich selbstverständlich, wie sich Shang-Chi nun in die große Marvel-Familie einpassen wird, doch auch dafür ist gesorgt, denn in der Mid-Credit-Szene des Abspanns wird unser neuer Held zuletzt auch noch viel näher ans MCU herangeführt, da er ein paar altbekannte Gestalten trifft, die ihn als neuen Mitstreiter begrüßen, obwohl sie ihm gar nicht in Fleisch und Blut gegenübertreten.

Marvels Einstand in die fernöstliche Mythologie ist also geradezu perfekt geglückt und lässt so gut wie keine Wünsche offen – nur etwas mehr Ben Kingsley wäre fein gewesen. Immerhin wird der Cast durch einen Auftritt von Michelle Yeoh als Shang-Chis Tante zusätzlich veredelt.

4 ¼ von 5 seelensaugenden Drachenmäulern.