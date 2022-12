Wird der Film Weinstein-Prozess beeinflussen?

In Hollywood gibt es eine lange Tradition an Filmen über Journalismus. Erst 2015 wurde mit "Spotlight", ein Film über InvestigativjournalistInnen des Boston Globe, die 2001 sexuellen Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche aufdeckten, als bester Film bei den Oscars ausgezeichnet. Was "She Said" jedoch von vielen anderen Journalismus-Filmen unterscheidet, ist, dass der aufgedeckte Fall während des Kinostarts vor Gericht verhandelt wird.

Harvey Weinsten wurde in einem ersten Prozess im Februar 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt und sitzt derzeit in Los Angeles wegen weiteren Vorwürfen vor Gericht. Die Richterin des Prozesses wies die Geschworenen dazu an, nicht den Trailer zu "She Said" zu schauen, da sie fürchtete, der Film könnte sie zu sehr beeinflussen.