Spannung bis zum Schluss in "Spaceman"

Die wie Science-Fiction anmutende Handlung spielt im jungen tschechischen Staat, also wohl in den 90er Jahren. Sie basiert auf dem Roman "Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt" von Jaroslav Kalfar. Wobei nicht der Blick in eine Zukunft der Raumfahrt im Mittelpunkt steht, sondern der Kampf um den Erhalt einer Beziehung. "Spaceman" ist also eine Liebesgeschichte auf größtmöglicher Distanz.

Das läuft vor einer exotischen Kulisse ab. Beeindruckend sind die Szenen in der Schwerelosigkeit, die den überwiegenden Teil des Films ausmachen. Warmherzig wird in dem Streifen, in dem Isabella Rossellini in einer Nebenrolle zu sehen ist, die sich langsam entwickelnde Freundschaft zwischen dem einsamen Kosmonauten und dem pelzigen Passagier erzählt. Trotzdem sich das Meiste in der Beengtheit der Raumkapsel abspielt und bis auf wenige Szenen auf der Erde und ein paar Rückblenden nur Jakub - allenfalls mit Hanuš - zu sehen ist, erzeugt "Spaceman" Spannung bis zum Schluss.