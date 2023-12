"Spaceman": Adam Sandler fliegt für Netflix ins All

Adam Sandler mal in einer ganz anderen Rolle. Von dem amerikanischen Schauspieler ist man es gewohnt, dass er in Netflix-Komödien wie "Murder Mystery" und "Sandy Wexler" zu sehen ist. Mit "Der schwarze Diamant" hat Sandler jedoch auch schon bewiesen, dass er durchaus ernste Rollen übernehmen und mit großer Überzeugung spielen kann. Nun erscheint der mittlerweile zehnte Netflix-Film mit Adam Sandler in der Hauptrolle: In dem Weltraum-Drama "Spaceman" schlüpft der Schauspieler in die Rolle eines Astronauten.

Werft hier einen ersten Blick auf "Spaceman":