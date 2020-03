„Spenser Confidental“: Generische Actionkomödie auf Netflix

In „ Spenser Confidental“ sucht Mark Wahlberg nach Gerechtigkeit in einer von Kriminalität und Lügen geprägten Welt. Der durchtrainierte Held wird für seine hohen Moralvorstellungen immer wieder vom Schicksal bestraft, doch er gibt trotzdem nicht auf. Die Netflix Produktion ist eine klassische Buddy -Actionkomödie, in der Gewalt, Frauen und Autos im Vordergrund stehen. Leider sind die Actionszenen so lieblos umgesetzt und die Handlung so generisch, dass sich Spensers Abenteuer nicht von der Masse an anderen Filmen dieses Genres abheben können und schon gar nicht an Kultfilme wie „Rush Hour“ oder „Bad Boys“ herankommen.

