"Stan & Ollie": Professionelle Liebesbeziehung im Zeichen der Komik

Coogan & Reilly sind oscarwürdig

Steve Coogan und John C. Reilly machen eine unglaubliche Transformation durch und bringen ein wahres Wunder zustande. Wie perfekt sie in ihren Rollen aufgehen, erkennt man ganz leicht daran, dass sie etliche Originalnummern von Laurel & Hardy nachspielen oder -singen und uns dabei immer wieder zum Lachen bringen - ja, wir vergessen oft sogar, dass wir gerade nicht die beiden echten Komiker vor uns haben. Falls es noch etwas Gerechtigkeit in der Filmwelt gibt, sollten Coogan & Reilly auf der Stelle einen Doppel-Oscar erhalten; und wenn man noch ein bisschen weiterträumen dürfte, würde ich mir folgendes wünschen: sie müssten in ihren Rollen bleiben und all das unveröffentlichte Material aus Laurels Nachlass in neue Filme umsetzen.