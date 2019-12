"Star Wars Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers": Final Order zum Finale

Handlungsfülle

Nachdem sich Luke Skywalker im vorigen Film praktisch in Luft aufgelöst hat (ins intergalaktische Nirwana eingegangen ist?), muss man die Hoffnungen auf seine junge Nachfolgerin setzen. Jetzt werden wir bestimmt erfahren, wie es mit Rey ( Daisy Ridley) weitergeht: sie wird zweifellos ihre Jedi-Kräfte voll entwickeln, um dann zum Entscheidungskampf gegen Kylo Ren (Adam Driver) anzutreten. Aber so einfach liegen die Dinge nicht, denn sobald ich die Geschichte des Films nacherzählen müsste, würde ich in ziemliche Schwierigkeiten geraten, weil sich die Handlung überschlägt und einfach viel zu viel passiert (das Spoilern wäre also eine recht komplizierte Angelegenheit). Alle paar Minuten gibt es Schauplatzwechsel, wird ein neuer Planet angesteuert, finden weitere Schlachten oder Zweikämpfe statt und man fragt sich, worauf das alles hinauslaufen wird. Immerhin ist es von vornherein absolut unwahrscheinlich, dass die Dunkle Seite der Macht am Ende tatsächlich triumphieren könnte. Die First Oder ist übrigens mittlerweile Geschichte und nun wird rechtzeitig zum Finale eine Final Order aufgeboten, obwohl die neue militärische Machtentfaltung auch nicht anders als die bisherige aussieht.