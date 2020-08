"Still Here": Vermisstendrama mit Black-Lives-Matter-Aspekten

Weit über eine halbe Million Kinder werden alleine in den USA jedes Jahr als vermisst gemeldet. Mit jedem Tag, an dem die vermissten Kinder verschwunden bleiben, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie lebendig wieder auftauchen. In seinem Spielfilmdebüt "Still Here" widmet sich Regisseur und Drehbuchautor Vlad Feier diesem brisanten Thema.

Die zehnjährige Monique Watson ist so ein Vermisstenfall. Seit acht Tagen wird Monique vermisst. Die Polizei hat den Fall aufgenommen, war kurz vor Ort, kümmert sich aber nicht mit herausragendem Ehrgeiz um die Tragödie der afroamerikanischen Familie in einer eher ärmlichen Wohngegend von New York City. Der Vater des vermissten Mädchens, Michael Watson (Maurice McRae), weiß sich nicht anders zu helfen als Tag für Tag Flugblätter mit einem Foto seiner Tochter zu verteilen. Wie seine Familie ist er am Limit dessen, was er ertragen kann. Da greift der Journalist Christian Baker (Johnny Whitworth) den Fall auf und beginnt zu recherchieren, woran die Polizei offenbar schlicht kein Interesse gezeigt hat. Damit bringt er Ereignisse ins Rollen, die auch den inkompetenten und ebenso überforderten Polizeiapparat wieder zum Handeln zwingen. Doch wie viel Zeit bleibt noch, um Monique zu finden?