Black Lives Matter: 20 Filme über Rassismus, Polizeigewalt und Bürgerrechte in den USA

Stilsicherer Anti-Rassismus-Klassiker von Spike Lee mit Gefühl, Humor und einem stimmigen Soundtrack: Es ist unerträglich heiß in den Straßen von New York. In Harlem steigt mit der Hitze auch die unterschwellige Aggression. Rund um die Pizzeria des Italieners Sal (Danny Aiello), der schon seit 20 Jahren in dem heruntergekommenen schwarzen Viertel lebt, entzünden sich die Konflikte. Ein falsches Wort genügt, um in der Sommerhitze eine handfeste Massenschlägerei auszulösen.

"Do the Right Thing" ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten.