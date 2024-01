Worum geht's im "Tatort: Avatar"?

Am Rheinufer wird ein toter Banker aufgefunden. Praktischerweise liefert seine Smartwatch präzise Angaben zum Zeitpunkt seines Todes, der durch Herzinfarkt eingetreten ist. Allerdings deuten die Spuren von Pfefferspray in seinen weit aufgerissenen Augen auf eine Gewalttat hin. Aufnahmen einer zufällig vorhandenen Überwachungskamera führen die Kommissarinnen schnell zu einer jungen Programmiererin, Julia da Borg (Bernadette Heerwagen, 46), die am Tatort angeblich nur Joggen war.

Auch wenn sie nichts gesehen haben will, bleibt sie vor allem Lena Odenthal von Anfang an suspekt. Bei einem Hausbesuch kommt heraus, dass sie im großen Stil Antidepressiva, Schlaftabletten und Aufputschmittel konsumiert, was Hinweise auf die Ursachen ihres sichtbar abgekämpften Gesamtzustandes liefert. Auch scheint sie sehr aktiv in Online-Foren zur Partnersuche unterwegs zu sein, wobei sie einen selbstprogrammierten Chatbot den größten Teil der Anbahnungsdialoge erledigen lässt.