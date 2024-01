Im neuen Jahr erwarten "Tatort"- und "Polizeiruf 110"-Fans wieder mehr als 45 Sonntagskrimis, unterbrochen von einer Sommerpause, in der König Fußball einmal mehr das TV-Geschehen regieren wird. Nach dem Neujahrskrimi "Tatort: Was bleibt" mit dem tragischen Abschied von Schauspielerin Franziska Weisz (43) als Kommissarin Julia Grosz in den Falke-Filmen stehen die sechs nächsten Krimis bereits fest. So geht es in den kommenden Wochen weiter.