"Tatort: Vergebung": Wie gut ist der neue Stuttgart-Krimi?

Ist der neue "Tatort" gut?

Absolut, mit minimalen Abzügen in der B-Note. Lannert und Bootz haben es in ihren rund 15 Jahren Ermittlungsarbeit in Stuttgart geschafft, zu einem der sehenswertesten Ermittler-Teams im "Tatort"-Universum zu reifen. Die Chemie und Harmonie zwischen den beiden Schauspielern Müller und Klare ist dabei auch in jeder Sekunde von "Vergebung" greifbar.

Hinzu kommt ein - im positivsten Sinne - unaufgeregtes Drehbuch mit klassischer Krimi-Thematik: Vergangenheit trifft Gegenwart. Alte Leichen im Keller kommen plötzlich an die Oberfläche, Menschen werden mit ihren Lebenslügen konfrontiert und längst vergessen geglaubte Liebschaften sind von einer Sekunde auf die andere wieder präsent.