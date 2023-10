Fans können sich auf einen neuen Münster-"Tatort" mit Gaststar Detlev Buck (60) freuen. Der neue Fall soll in der Vorweihnachtszeit ausgestrahlt werden. Das Erste wird "Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel" am 10. Dezember wie gewohnt ab 20:15 Uhr zeigen, wie nun bekannt wird.

Die Dreharbeiten für den 44. Film mit Jan Josef Liefers (59) und Axel Prahl (63) als Professor Boerne und Kommissar Thiel fanden Anfang 2023 in Münster, Köln und Umgebung statt, wie die ARD vor mehreren Monaten bereits mitteilte. Einen festen Ausstrahlungstermin hatte es damals aber noch nicht gegeben.