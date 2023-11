Verzweifelt versucht sie die Kollegen von der Unschuld der inhaftierten Sarah Monet zu überzeugen, wird jedoch bald aus Befangenheit von dem Fall abgezogen. Selbst die mutmaßliche Täterin lässt ihr vollkommener Filmriss an der eigenen Unschuld zweifeln. Im Verhör fragt sie sich: "Was ist, wenn ich's doch war. Ich hab ja keine Ahnung. Ich war ja nicht dabei. Mein Körper vielleicht, aber ich nicht."

Erst der Laborbefund bringt die scheinbar eindeutige Beweislage ins Wanken und Bewegung in die weitere Ermittlungsarbeit: In ihrem Blut werden Spuren von K.o.-Tropfen gefunden - wer sie ihr verabreicht haben könnte, bleibt völlig unklar. Die weiterhin verdächtige Monet wird, mit einer elektronischen Fußfessel versehen, wieder in die Freiheit entlassen. Kommissarin Gorniak bringt ihre alte Freundin im ehemaligen Ferienhaus ihrer Eltern unter - aus dem diese zu ihrem Entsetzen am nächsten Morgen jedoch verschwunden ist.

Unterdessen kommen in der Stadt weitere Fälle ans Licht, bei denen Frauen offensichtlich mit K.o.-Tropfen betäubt und in ihren Wohnungen vergewaltigt wurden. Ab sofort steht fest, dass es die Dresdner Ermittler mit einem perfiden Serientäter zu tun haben, der bei seinen Verbrechen scheinbar keinerlei Spuren hinterlässt. Eine atemberaubende Jagd nach dem Phantom beginnt und treibt die Handlung schließlich einem dramatischen Showdown entgegen.