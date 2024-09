Wenn sich Clown Pennywise in einen rachsüchtigen Krähenmann verwandelt, haben sadistische Verbrecher nichts zu lachen. Als diese Figur erstmals aus dem Jenseits zurückkehrte, kam Hauptdarsteller Brandon Lee - Sohn von Bruce Lee - bei den Dreharbeiten auf tragische Weise ums Leben, weil eine Waffe scharf geladen war. Diesmal wurden bei "The Crow" die Sicherheitsvorkehrungen zum Glück eingehalten, denn Bill Skarsgård erfreut sich noch bester Gesundheit.

"The Crow" komplett anders

Das frühere Werk glich einem in dunkles Rot getauchten Fiebertraum. Der neue Regisseur Rupert Sanders ("Snow White and the Huntsman", "Ghost in the Shell") behält diese Optik nicht bei und auch ansonsten nabelt er sich vom Vorgängerfilm fast vollkommen ab. Als Vorlage dient zwar offiziell erneut die berühmte Graphic Novel von James O’Barr, doch abgesehen von der Ausgangsidee ist nicht mehr viel übriggeblieben von der ursprünglichen Story. Die Hintergrundgeschichte der beiden tragischen Hauptfiguren Eric und Shelly (FKA twigs) wurde komplett geändert und es dauert etwas länger, bis die Erzählung überhaupt dort anlangt, wo das Original einsetzt.