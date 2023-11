"The Crown": Ist Staffel 6 wirklich sehenswert?

Serie hat Reiz verloren

Früher hatten einzelne Episoden unterschiedliche Schwerpunkte: hier ein urkomischer Besuch von Margaret Thatcher bei den Royals, dort ein schrulliger Eindringling im Schlafzimmer der Queen. Jetzt, wo es allein um die letzten Tage von Diana geht, hat die Serie, die einst so sehenswert war, ihren Reiz verloren.

Debicki ist zwar großartig, aber sie wird von den Autoren zur Heiligen stilisiert. Währenddessen macht die königliche Familie das, was sie am besten kann: in Schottland schmoren. Charles (Dominic West) erklärt Diana den PR-Krieg. Imelda Stauntons Queen wird hier zu einer kleinen Nebenfigur degradiert, während Bertie Carvels Tony Blair in der Downing Street hockt, und Lesley Manvilles Prinzessin Margaret völlig unbemerkt vorbeischlüpft.