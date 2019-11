"The Good Liar": Mirren und McKellen spielen Katz-und-Maus

Ein gefährlicher alter Mann

Der so harmlos wirkende alte Mann stellt sich relativ rasch als brandgefährlich heraus und wir erleben, zu welchen Schritten er gemeinsam mit seinem Partner Vincent ( Jim Carter, der Butler aus "Downton Abbey") bereit ist, wenn es ums Geld geht. Außerdem beginnen wir bald zu ahnen, dass sich hinter seiner wahren Identität ein lange zurückreichendes Geheimnis verbirgt und bei einem Besuch in Berlin werden nähere Hintergründe darüber bekannt, Doch das sind noch nicht die letzten Enthüllungen in Betreff seiner Person, denn dieser Film kann sich auf ein gutes Drehbuch verlassen und versorgt uns mit immer neuen perfekt gestaffelten Überraschungen.