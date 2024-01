"The Holdovers": Nostalgische Tragikomödie für kalte Wintertage

Alt gegen Jung

Während für Paul die ganze Welt in seinen Geschichtsbüchern steckt, will Angus raus aus dem zugeschneiten Internat und die Welt erkunden. Die Tragikomödie besticht durch einen zutiefst menschlichen Blick auf die Figuren und zeigt, wie ähnlich wir uns sein können, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht.