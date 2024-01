Keine Oscar-Hoffnung für Österreich

Auch Deutschland mit "Das Lehrerzimmer", Italien mit "Il Capitano", Spanien mit "Die Schneegesellschaft" sowie Großbritannien mit der Literaturverfilmung "The Zone of Interest" können sich weiter Hoffnungen machen. Deutschland kann sich auch in einem weiteren Fall Hoffnungen machen: Sandra Hüller ist für ihre Rolle in "Anatomie eines Falls" als beste Hauptdarstellerin nominiert. Feiern werde sie heute allerdings nicht, unterstrich Hüller gegenüber der dpa: "Ich bin jetzt gleich auf Arbeit und komme morgen nach Hause. Aber ich freue mich jetzt einfach die ganze Zeit. Reicht ja auch."

Und auch die letzte Österreich-Hoffnung ging in der Nominierungsvergabe am Dienstag leer aus. Mark Gerstorfer, der bei den Studenten-Oscars Gold in der Sparte "Narrative" gewonnen hatte, was zur Teilnahme im Oscar-Rennen berechtigte, verpasste eine Nennung in der Sparte Kurzfilm mit "Die unsichtbare Grenze".

Bis 27. Februar können nun die Mitglieder der US-Filmakademie über ihre Favoriten abstimmen. Dann wartet alles auf die eigentliche Glanzgala, die - aus mitteleuropäischer Perspektive - in der Nacht von 10. auf 11. März im Dolby Theatre von Hollywood stattfindet. Moderiert wird das Megaevent der Filmszene dabei zum vierten Mal von US-Moderator Jimmy Kimmel, der bereits 2017, 2018 und im Vorjahr Oscar-Gastgeber war.