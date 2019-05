"The Hole in the Ground": Mutter-Kind-Horror

Befreiung aus dem Loch im Boden?

Durch das Zusammentreffen unglücklicher Umstände ist bei ihr einiges in geistige Schieflage geraten und das psychische Unbehagen wird in entsprechende Bilder umgesetzt: heftig flackernde Neonröhren lassen zum Beispiel die psychische Extremsituation der Frau augenfällig werden. Mit ähnlich perfekt kalkulierten Effekten zieht uns Cronin immer stärker in eine Welt hinein, die bereits im Vorspann auf dem Kopf zu stehen scheint - und in der ersten Szene treffen wir Mutter und Kind auf einem Rummelplatz, wo sich das Gesicht des Jungen im Spiegelkabinett grotesk verformt. Die Verfremdung ist also von Anfang an ein unübersehbares Motiv (beim Verlassen der Vergnügungsstätte hängt dann noch dazu drohend der große Totenkopf einer Geisterbahn über ihnen). Das titelgebende Loch im Boden ist selbstverständlich auch als Grab zu verstehen: tatsächlich heben die Figuren sehr oft Gruben aus oder werden mit Erde bedeckt, und im Finale findet sich Sarah in einer unterirdischen Begräbnisstätte wieder. Ob sie sich wieder freischaufeln kann und eine Wiederauferstehung im wörtlichen und übertragenen Sinn erlebt, muss sich schon jeder selber im Kino anschauen.

3 1/2 von 5 befremdlichen Spiegelbildern