11 Horrorfilme für Leute, die keine Horrorfilme mögen

Das Vampirmädchen Eli freundet sich mit dem zwölfjährigen Oscar an. Sie bestärkt Oscar sich gegen die Bullys in der Schule zu wehren. Gleichzeitig wird Eli aber auch immer hungriger. Das Vampirmädchen hat schon zu lange kein Menschenblut mehr getrunken. Der schwedische Vampirfilm von Regisseur Tomas Alfredson ist kein Schocker, sondern bietet bedrückend-bewegende Horror-Romantik.

Matt Reeves ("Cloverfield", "Planet der Affen: Survival") hat die Romanvorlage von John Ajvide Lindqvist unter dem Titel "Let me in" (2010) neu verfilmt. Das US-Remake kann sich auch sehen lassen, geht aber mit zusätzlichen Actionszenen auch mehr in Richtung Horrorfilm als das schwedische Original.

"So finster die Nacht" ist auf Amazon Prime zu sehen. Der Film ist zwar nicht im Prime-Abo enthalten, aber im Angebot des Amazon-Channels "Home of Horror". "Let me in" ist ebenfalls auf Amazon Prime verfügbar, aber nicht im Prime-Abo enthalten.