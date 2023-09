Bildstarke Einzelszenen machen Angst

Visuell versteht sich die Nonne perfekt ins Bild zu setzen: Da reichen ein paar Schmutzflecken an der Wand oder – in meiner Lieblingsszene – ein Zeitschriftenstand in einer nächtlichen Altstadtgasse, bei dem sich die Illustrierten von alleine aufblättern, bis sie ein erschreckendes Gesamtbild ergeben.

Tatsächlich ist der Film immer dann am besten, wenn er uns in etlichen kleinen Einzelszenen Angst einjagen möchte: Die altvertraute Ausgangssituation des einsamen Hausbewohners, der durch beunruhigende Geräusche in verschiedenste Räume gelockt wird, kann mit originellen Variationen mehrfach wiederholt werden, ohne dass unsere Anspannung nachlässt.