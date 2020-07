"The Old Guard": Charlize Theron als unsterbliche Weltverbesserin

Die Schwächen des Drehbuchs bügelt leider auch Regisseurin Gina Prince-Bythewood ("Die Bienenhüterin") mit ihrer Inszenierung nicht aus. Auch sie lässt sich zu viel Zeit und orientiert sich eher am Stil von "Mission Impossible" als an dem eines geradlinigen Actionfilms. Nur sind die Actionszenen nicht immer überwältigend, typische Stilelemente des Genres wie etwa ikonische Slow-Motion-Aufnahmen fehlen völlig. Visuell erinnert der Film manchmal an einen generischen Werbefilm für einen internationalen Konzern.

"The Old Guard" hätte ein spektakulärer Mix aus Superhelden- und Agentenfilm werden können. Herausgekommen ist aber nur ein eh ganz netter Netflix-Actionfilm mit einigen Längen. Es bleibt zu hoffen, dass Drehbuchautor und Regisseurin daraus ihre Lehren ziehen. Denn Netflix hat "The Old Guard" als Trilogie geplant. Falls die Comic-Verfilmung also beim Publikum ankommt, sind noch zwei Fortsetzungen zu erwarten.