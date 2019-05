"The Silence" Urzeit-Fledermäuse greifen an

Solides Survival-Movie

Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tim Lebbon und erinnert uns selbstverständlich sofort an "A Quiet Place". Während dort blinde Weltraummonster die Menschheit dezimierten, sind es hier Albino-Fledermäuse. Mir persönlich ist diese zweite Spezies immerhin wesentlich lieber und außerdem verfügt "The Silence" im Vergleich zum Vorgängerfilm über die plausiblere Handlung. Das geradlinig erzählte Survival-Movie von John R. Leonett ("Annabelle") überzeugt durch tolle Darsteller, erschreckend aussehende Kreaturen und ein paar wirklich fiese Situationen, mit denen die Protagonisten fertig werden müssen. Das religiöse Finale, bei dem es dann zu einem blutigen Kampf kommt, erscheint da noch am verzichtbarsten, weil die Story auch ohne diese Zuspitzung genügend Potential geboten hätte. Kameramann Michael Galbraith gelingen immer wieder Bilder, die im Gedächtnis bleiben (und eine Referenz an Hitchcock ist ebenfalls vorhanden, wenn die Flugmonster tausendfach Leitungsdrähte der Strommasten bedecken). Zum Glück ist das kein Film mit Geruchseffekten, da die Kreaturen übel stinken - oder in den Worten des tauben Mädchens: "They smell like shit".

4 ½ von 5 getrockneten Bröckchen Fledermauskot