"Tolkien": Unterwegs zum Hobbit

Ein Paar ergänzt einander

Im wunderbaren Zusammenspiel zwischen Hoult und Lily Collins wird deutlich, wie sehr die beiden Figuren einander ergänzen, denn Edith bringt den schüchternen Jungen durch ihre Hartnäckigkeit zum Erzählen und lustvollen Fabulieren, während Tolkien dem eingeengt lebenden Mädchen ganz neue Perspektiven eröffnet. So will er sie in die Oper zu einer Aufführung von Wagners „Der Ring des Nibelungen“ einladen, doch weil die billigeren Karten ausverkauft sind, erleben sie auf einem geheimen Platz hinter der Bühne eine noch viel bessere Vorstellung, bei der sie ihre eigene Oper inszenieren. Natürlich wäre es naiv, zu glauben, dass sich alles genau so zugetragen hat, aber man darf das Leben eines Schriftstellers, der so viele Fantasy-Mythen geschaffen hat, ruhig ebenfalls ein bisschen mythisieren. Folgerichtig endet der Film damit, dass Tolkien – inzwischen Professor, Ehemann und dreifacher Vater – den berühmten Eröffnungssatz des „Hobbit“ in Schönschrift zu Papier bringt: „In a hole in the ground there lived a hobbit.“

3 ½ von 5 schönen Hobbit-Wohnhöhlen