"Top Gun: Maverick"-Kritik: Mit Tom durch die Luft cruisen

Geister der Vergangenheit

Danach ist erstmal Schluss mit lustig: Maverick wird sozusagen degradiert und wieder als Fluglehrer an die "Top Gun"-Akademie der US-Navy abkommandiert, wo er innerhalb kürzester Zeit ein paar Nachwuchs-Talente für eine regelrechte Selbstmord-Mission fit machen soll.

Komplizierter wird die Sache noch dadurch, dass sich unter den jungen Piloten auch der Sohn von Goose befindet, und so werden die traumatischen Szenen von einst für Maverick wieder wachgerufen, als er seinen besten Freund bei einem Absturz verloren hat. Das gestaltet seinen Umgang mit dem Junior besonders problematisch, denn er will den Nachkommen auf keinen Fall in den sicheren Tod schicken.