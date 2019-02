"Under The Silver Lake": LA als Fiebertraum für Code-Knacker

Verwirrende Hinweise

Unser Amateurdetektiv Sam dringt an immer neue mysteriöse Orte im Stadtgebiet von LA vor und sammelt noch mehr verwirrende Hinweise. Schließlich behauptet der Film, dass es in dieser Welt von unterschwelligen Botschaften nur so wimmelt und wer von uns noch nicht paranoid ist, könnte es bald werden. Ein seltsamer Comic-Zeichner, an dessen Wänden Lebendmasken von berühmten Personen hängen (gleich neben Grace Kelly findet sich Johnny Depp), ist nie um eine neue Verschwörungstheorie verlegen und glaubt auch an urbane Mythen, wie zum Beispiel an die Eulen-Lady, die nachts nackt unterwegs ist und ihre Opfer durch Halsbisse tötet.

Mitchell hat einen abgründigen, wilden, streckenweise ganz schön unheimlichen und immer herrlich bizarren Film geschaffen. Man fühlt sich wie in einem Traum, aus dem man nicht mehr erwachen kann und es irgendwann auch gar nicht mehr will. Alle, die geradlinig erzählte Geschichten schätzen, werden freilich eher enttäuscht sein. Außerdem ist „Under The Silver Lake“ derart vielschichtig, dass wir beim ersten Anschauen zweifellos etwas überfordern sind. Dafür gibt es dann bei wiederholten Durchgängen immer neue Feinheit, versteckte Anspielungen und Querverweise zu entdecken.

4 ½ von 5 tiefgründigen Geheimpunkten