"Ungehorsam": Sündige Liebe auf Netflix

Ronit( Rachel Weisz) stammt aus einer jüdisch orthodoxen Familie aus London und arbeitet als Fotografin in New York. Nachdem ihr Vater, ein hochgeschätzter Rabbi, während einer seiner Reden kollabiert und anschließend stirbt, kehrt sie zurück in ihre Heimat. Da sie von ihrem Vater verstoßen wurde und seit Jahren keinen Kontakt zur Gemeinde hat, sind viele über ihr Auftauchen verwundert. Ihr alter Freund Dovid( Alessandro Nivola), der Zögling ihres Vaters, nimmt sie herzlich auf und bietet ihr während ihres Aufenthalts seine Gastfreundschaft an. Dovid ist inzwischen mit Ronits ehemaliger bester Freundin Esti( Rachel McAdams) verheiratet, die nicht gerade erfreut über deren Rückkehr zu sein scheint. Ronit versucht sich in ihrer früheren Heimat wieder zurecht zu finden und wird dabei mit den Lastern ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Frei von Klischees